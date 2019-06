Foto. Meer dan 200 oldtimer motoren verzamelen in Berlare voor tiende oldtimerrit Koen Baten

30 juni 2019

Aan de festivalhal in Berlare zijn dit weekend meer dan 200 motoren vertrokken voor de oldtimerrit met motoren ouder dan 1960. Vandaar uit reden ze naar Houffalize via verschillende knooppunten, om daarna terug te keren naar Berlare. Het was al de tiende editie die de BOM-vrienden hielden. Uniek dit jaar is dat de motoren ook door het Kasteelpark in Berlare mochten rijden.