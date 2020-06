FERM zorgt voor troostpunt in Berlare om tot rust te komen Koen Baten

22 juni 2020

13u14 1 Berlare Aan het Riekend Rustpunt op het Sluis in Berlare is gisteren door FERM Berlare en de gemeente een trootsplek geopend voor iedereen die er wil afscheid nemen of tot rust wil komen. De plaats, aan het kleinste museum van Vlaanderen, werd doelbewust gekozen en moet troost bieden aan iedereen die er langs komt. “We hebben drie beelden met een symboliek geplaatst om hoop en kracht te kunnen bieden”, aldus Marie-Paul Bombeke.

De troostplek werd vooral opgericht omwille van het coronavirus. “Het sloeg hard toe hier in ons land, waardoor niet iedereen afscheid kon nemen op de manier die ze wilden", klinkt het bij FERM. “Er zijn heel wat mensen overleden en dat is vaak moeilijk, wij hopen op deze manier troost te geven", klinkt het.

In de bomen rond de plek zijn spreuken aangebracht om te zorgen voor rust. Er zullen ook nog bloembollen aangeplant worden die volgend jaar uitbloeien. Burgemeester Katja Gabriëls kwam gisteren ook de troostplek mee openen. “Vanuit heel het gemeentebestuur willen wij FERM bedanken voor dit initiatief", aldus Gabriëls. “Het is belangrijk om zo’n plek te hebben en hier tot rust te komen en na te denken midden in de natuur in onze gemeente", klinkt het.