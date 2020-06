Extra terrasuitbreiding voor horeca in groot Berlare Koen Baten

12 juni 2020

17u33 3 Berlare Het gemeentebestuur van Berlare verwacht de komende maanden een stijgend bezoekersaantal. Door de corona zullen meer toeristen in eigen land blijven en de gemeente neemt daarom alvast enkele maatregelen. Eerder raakte al bekend dat de Brielstraat een woonerf zal zijn tijdens de zomer.

“Voetgangers mogen er tot eind september de volledige breedte en openbare weg gebruiken", legt burgemeester Katja Gabriëls uit. “Parkeren wordt er dus gereglementeerd. Verder zullen we op een aantal strategische plaatsen ook openbare toiletten en wastafels voorzien zodat we de horeca hier niet extra mee belasten", klinkt het.

De gemeente is ook soepel omgesprongen met de aanvraag voor tijdelijke terrasuitbreidingen door de corona-crisis. “Zo kunnen onze horeca-uitbaters hun tafels beter spreiden en nog een aantal extra bezoekers een fijne tijd bezorgen", zegt schepen van toerisme Steven Vandersnickt.

De gemeente verwacht nog meer bezoekers en dagjestoeristen dan normaal. “Onze natuur is zeer uniek en er zijn kilometers wandel- en fietspaden te ontdekken hier. Via onze website kan je alvast heel wat inspiratie opdoen en vanaf 1 juli kan je ook terecht in Onthaalpoort Donkmeer", aldus de schepen.