Even paniek nadat er rookontwikkeling ontstaat in restaurant Koen Baten

13 september 2020

10u49 0 Berlare De brandweer van Zele en Berlare werd vanochtend opgeroepen nadat het aanwezige personeel in restaurant 't Zoetemeer rookontwikkeling had opgemerkt. Omdat ze niet meteen wisten waar de rook vandaan kwam werden de hulpdiensten verwittigd.

Het was rond 9.45 uur vanochtend dat de oproep binnen kwam. De hulpdiensten waren snel ter plaatse aan de Donklaan en iedereen kon tijdig de zaak verlaten. Er werd een grondige controle gedaan van het hele gebouw, maar uiteindelijk kon er geen schade vastgesteld worden door een brand. Vanwaar de rook dan afkomstig was is niet duidelijk. Na de controle kon de zaak gewoon open gaan.