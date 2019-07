Etienne en Lieve 50 jaar getrouwd Koen Baten

09 juli 2019

15u24 4

Etienne Pieters en Lieve De Witte uit de Molenstraat in Uitbergen zijn dit jaar 50 jaar getrouwd. Het koppel vierde dit samen met hun kinderen en kleinkinderen in de kantine van SKV Overmere. Ze genoten van een gezellige namiddag samen. Ook het gemeentebestuur kwam langs om het koppel in de bloemetjes te zetten en hun te feliciteren met hun huwelijksverjaardag.