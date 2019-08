Ellie zorgt voor viergeslacht Koen Baten

22 augustus 2019

Maria Tassenoy (71) uit Berlare mag zich sinds half oktober troste overgrootmoeder noemen van een viergeslacht. Sarah Merckx (27) beviel van de kleine spruit Ellie en zorgde voor het eerste viergeslacht. Ook mama Margot De Maere is bijzonder trots op dit viergeslacht. Via sociale media worden er dagelijks foto’s verstuurd van de kleine Ellie. De hele familie is bijzonder fier op dit viergeslacht.