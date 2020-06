Elektriciteitskabel breekt af en komt op rijbaan terecht Koen Baten

16 juni 2020

12u43 16 Berlare Aan de Donklaan in Berlare is dinsdag kort voor de middag een elektriciteitskabel afgebroken en op de rijbaan terechtgekomen. Er zou ook sprake geweest zijn van een kleine brandje. De Donklaan is afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van ‘t Brugsken.

Wat de oorzaak is van de afgebroken kabel, is niet duidelijk, maar omdat deze op de weg gekomen was, wilden de hulpdiensten geen enkel risico nemen. De brandweer kwam ook ter plaatse net als elektriciteitsmaatschappij Fluvius om de kabel te herstellen.

Het verkeer dat naar Overmere wilde rijden moet rondrijden. Ook het verkeer dat naar Schoonaarde wil, kan op dit moment niet door en zal moeten omrijden.