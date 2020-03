Eindelijk geen blauwalgen meer in Donkmeer Koen Baten

03 maart 2020

16u51 0 Berlare Goed nieuws voor het Donkmeer en de recreatie. Er zitten geen giftige blauwalgen meer in het water. Dat wil zeggen dat er terug watercaptatie en recreatie mogelijk is.

De laatste stalen werden genomen begin februari. Daaruit blijkt dat het recreatieverbod kan opgeheven worden. “We blijven de situatie in de toekomst nauwlettend in de gaten houden", zegt schepen van Milieu Urbain Van Boven (N-VA). “Op dit moment is er geen enkel probleem en kan alles weer door gaan. De laatste weken was er ook heel wat wind en beweging op het water, wat zeker een gunstig effect zal gehad hebben", klinkt het. Het zal vooral ook afhangen van de temperaturen die we komende zomer zullen krijgen. Dan zullen we weer moeten bekijken of er niet opnieuw algen in het water te vinden zijn.