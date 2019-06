Eigenaar zwaar aangeslagen na brand in garage voor oldtimers: “In mum van tijd onze hele levensdroom zien opgaan in vlammen.” Koen Baten

06 juni 2019

10u34 8 Berlare Wesley Wambeke en zijn vrouw zijn bijna een week na de zware brand in hun garage op de Dendermondsesteenweg in Overmere nog steeds zwaar onder de indruk van de feiten. Een brand die achteraan de loods begon verspreidde zich razendsnel en richtte heel wat schade aan. Zijn hele inboedel en oldtimers zijn vernield door de brand en hij kan zijn werk niet meer naar behoren uitvoeren, maar toch blijft Wesley positief denken. “Het is verschrikkelijk wat er die avond gebeurde, maar de enige weg die we kunnen nemen is vooruit", klinkt het.

Een week na de brand is de exacte oorzaak nog steeds niet duidelijk. Op de plaats waar de brand is ontstaan is geen elektriciteit en worden geen werken uitgevoerd. Op de camping achteraan werd die avond onkruid weggebrand en mogelijk is dit de oorzaak, maar de uitslag van het onderzoek is nog altijd niet binnen. Intussen is Wesley volop op zoek naar een nieuwe locatie om zijn werk opnieuw te kunnen opstarten. “Ik ben zelfstandige, ik kan niet bij de pakken blijven zitten of er komt geen geld binnen, maar het is niet gemakkelijk om een geschikte locatie te vinden", zegt Wesley.

Drie jaar geleden startte Wesley zijn zaak op de Steenweg in Overmere. Hij groeide snel uit tot een begrip en kon rekenen op een mooi klantenbestand. “Ik heb de liefde voor oldtimers met de paplepel ingekregen", klinkt het. “Zowel mijn opa als mijn vader waren er continue mee bezig. Op mijn twaalfde las ik de koopjeskrant en ging ik auto-onderdelen gaan kopen. Sindsdien is de liefde alleen maar toegenomen", zegt Wesley. “Het was mijn droom om mijn eigen zaak te kunnen starten, maar nu blijft er niets meer over. Het hart van het bedrijf is vernield.”

De garagehouder ging voor zijn onderdelen tot in Zweden en had enkele zeldzame stukken in zijn loods opgeslagen. “Alles valt nu in duigen door deze verwoestende brand. Ze mogen mij nog een miljoen euro geven, ik heb liever al mijn stukken heelhuids terug dan het geld", klinkt het. Op het moment van de brand zelf probeerde Wesley nog zoveel mogelijk auto’s te redden. “Ook onze woning was op dat moment al volledig verloren. Ik vertelde de brandweer om naar onze loods te komen. Met vrienden en onbekende personen haalde ik heel wat auto’s weg, maar toch is ook de loods volledig verloren gegaan en hebben de auto’s zware schade opgelopen.”

Ook in de woning zelf raakte het koppel heel wat persoonlijke spullen kwijt. De eerste babyspullen van hun pasgeboren kindje, herinneringen van de ouders, boeken die Wesley had, het is allemaal verloren. “Dit had een zeer emotionele waarde voor ons.”

Een klein lichtpuntje is dat hun hond de brand heeft overleefd. “Popje, zoals we haar noemen, een bruine labrador, zat vijf uur lang verscholen onder een wagen toen ze plots terug te voorschijn kwam. Dit deed enorm veel deugd en zorgde toch voor een gelukkig moment", klinkt het. Ook de vele steunacties doen deugd bij het koppel. “We weten in godsnaam niet hoe we iedereen moeten bedanken voor wat ze allemaal doen voor ons, dit doet ons zoveel deugd", besluit het koppel.