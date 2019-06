Eerste zomerse temperaturen zorgen meteen voor grote toestroom aan Nieuwdonk Koen Baten

02 juni 2019

20u23 0

Dit weekend waren er temperaturen die ver boven de 20 graden stegen, met vandaag zelf tot 30 graden. Dit zorgde voor een grote volkstoeloop op de Nieuwdonk in Overmere. Het terras van de Zonnevallei zat afgeladen vol en ook op het gras en op het strand was het koppenlopen en was er heel wat volk aanwezig. De kinderen genoten van de speeltuin en het strand.

Ook in het water was er heel wat volk aanwezig en werd er verkoeling gezocht. Het seizoen is nog niet officieel geopend waardoor zwemmen nog niet was toegelaten. Er waren ook geen redders aanwezig, maar dat lieten de bezoekers niet aan het hart komen.