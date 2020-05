Eerste levering van mondmaskers aangekomen in Berlare Koen Baten

26 mei 2020

15u15 0 Berlare In Berlare is maandag een eerste levering van mondmaskers voor de bewoners aangekomen. De rest zal later geleverd worden.

Maandag werd alles door een hoop vrijwilligers meteen in pakketjes gestoken, zodat die vandaag meteen onder de bewoners verdeeld konden worden. De bedoeling is dat iedereen uiterlijk tegen dit weekend zijn mondmasker in de brievenbus heeft.

De gemeente wil ook de vele vrijwilligers bedanken die de mondmaskers bedelen en die hun schouders onder dit project gezet hebben.