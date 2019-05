Eerste keer stemmen in rusthuis in Overmere verloopt zonder problemen Koen Baten

26 mei 2019

13u00 4

In het woonzorgcentrum Ter Meere werd voor het eerst konden de bewoners voor het eerst zelf gaan stemmen in het rusthuis. Er werden vier kiesbureaus geplaatst. Er werd ook rekening gehouden met de rolstoelbewoners, waarbij de stemcomputer lager werd gezet, zodat ook zij konden gaan stemmen. De bewoners konden ook al even oefenen voor de verkiezingen met een computer die daar geplaatst werd. De stemming verloopt zonder problemen.