Eerste babbel in weken met familie doet rusthuisbewoners deugd Koen Baten

28 april 2020

16u52 2 Berlare Het woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere heeft een ‘babbelkot’ geopend om de mogelijkheid te geven om te kunnen praten met de bewoners. Op deze manier kan familie, veilig achter glas, praten met hun familie die in het woonzorgcentrum verblijft.

Het woonzorgcentrum in Overmere heeft een tijdje gewerkt aan het initiatief om de bewoners opnieuw met hun familieleden te kunnen laten praten. Het ‘babbelkot’ zijn een soort hokjes opgetrokken in de polyvalente zaal van het rusthuis. “Tussen de bewoner en de familie staat een plexiglas waardoor ze perfect beschermd zijn”, zegt directeur Freddy Schollaert. “Na het gesprek wordt alles grondig gereinigd en ontsmet.” Er werden verschillende boxen opgericht waar bezoek is toegelaten.

Bezoekjes voor het ‘babbelkot’ zijn natuurlijk enkel op afspraak. Dinsdagmiddag vonden de eerste afspraken plaats. De bewoners en familie waren beiden bijzonder verheugd op het gesprek.