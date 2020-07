Eendenkooi in najaar terug open, rondwandelen kan wel opnieuw Koen Baten

09 juli 2020

10u45 0 Berlare De VZW Durme heeft de grootste werken afgerond in de Eendenkooi in Berlare. Het natuurgebied onderging een grondige metamorfose en werd volledig aangepast. Er werden verschillende bomen en planten gezaaid, om alles nu de kans te geven blijft de eendenkooi wel nog een hele tijd afgesloten.

De werken begonnen enkele maanden geleden en zijn afgerond. Al die tijd was de eendenkooi afgesloten en kon je niet doorstappen. Dit kan nu opnieuw wel, maar het natuurgebied bezoeken zelf is nog niet mogelijk, dit om de natuur niet te beschadigen. In het najaar van 2020 zal de vernieuwde eendenkooi weer opengaan voor bezoek. Tot die tijd zal je enkel rond kunnen wandelen.