Dronken bestuurder rijdt op E17 richting Antwerpen en parkeert voertuig op rechterrijstrook: “Op weg naar Frankrijk” Koen Baten

08 september 2020

15u20 1 Berlare J.L. is door de politierechtbank in Dendermonde bij verstek veroordeeld tot een boete van 4.000 euro nadat hij vorig jaar onder invloed werd betrapt op de E17 in Berlare. De man reed richting Antwerpen en zei dat hij naar Frankrijk op weg was, alleen reed hij de verkeerde kant op. Hij bleek op dat moment ook zwaar onder invloed en had 2,5 promille in zijn bloed.

Het vreemde gedrag van de bestuurder trok de aandacht van de politie. Hij werd opgemerkt terwijl hij met een snelheid van ongeveer 50 kilometer per uur op de E17 aan het rijden was. Ze volgden hem een tijdje en slaagden er uiteindelijk in hem staande te houden. Toen ze voor hem gingen rijden, parkeerde de man zijn wagen gewoon op de rechterrijstrook van de E17. Hij verklaarde dat hij op weg was naar Frankrijk, maar reed daarvoor wel volledig in de verkeerde richting. De man was ook ver boven zijn theewater.

Hij kwam niet opdagen in de rechtbank, maar werd veroordeeld door politierechter Peter D’Hondt tot een boete van 4.000 euro en vijf jaar rijverbod. Hij moet ook al zijn examens opnieuw afleggen alvorens hij weer met de wagen mag rijden.