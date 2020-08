Drie Noord-Afrikanen uit Molenbeek krijgen pv nadat ze toch op Nieuwdonk proberen binnen te dringen Koen Baten

09 augustus 2020

17u45 0 Berlare De lokale politiezone Berlare/Zele heeft vanmiddag omstreeks 16.45 uur drie boetes uitgeschreven voor het overtreden van de coronamaatregelen en het betreden van de Nieuwdonk. Het domein is sinds vandaag volledig gesloten. Ze slaagden er in om toch over de poort te klimmen, maar werden aan de ingang betrapt door de politie en kregen meteen een boete van 250 euro. “Voor de rest hebben we nog geen overtredingen vastgesteld", aldus Johan De Bruycker.



Het provinciaal domein Nieuwdonk is sinds deze ochtend volledig gesloten voor het publiek. Aan de ingang staan dranghekkens met een politielint en er is ook een permanentieploeg aanwezig die iedereen terug naar huis stuurt. Drie jongeren zijn er toch in geslaagd om langs een andere ingang op het domein te geraken, maar werden meteen betrapt en kregen meteen een boete voor het overtreden van de coronamaatregelen.

De drie Brusselse jongeren reageerden vol ongeloof maar kregen wel een boete van 250 euro en werden van het domein gestuurd. Het domein is voor de rest leeg en bijzonder rustig en iedereen lijkt de maatregel te respecteren. “Verder verloopt alles vlot. We zijn aanwezig op het terrein om alles in de gaten te houden. We moeten enkele bezoekers aan de ingang terugsturen die nog niet op de hoogte waren. Buiten de drie overtreders werd er nog niemand betrapt op het domein", klinkt het. “We houden de situatie de komende dagen wel verder in de gaten en zullen regelmatig controles doen", besluit De Bruycker.