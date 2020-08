DOVO brengt twee oorlogstuigen tot ontploffing in weide in Berlare Koen Baten

20 augustus 2020

14u11 2 Berlare Ontmijningsdienst DOVO heeft rond de middag twee oorlogsbommen laten ontploffen in een weide ter hoogte van Quote en Waterhoek. De ontploffing was nauwelijks hoorbaar. “De bommen waren bij iemand terecht gekomen die de situatie niet helemaal vertrouwde en ons verwittigde”, zegt Johan De Bruycker van de politie.

Het ging om twee springtuigen afkomstig uit één van de wereldoorlogen. De bommen waren bij een man uit Berlare terecht gekomen nadat een verzamelaar er geen interesse meer in had. “De verzamelaar had ze weggeschonken, maar de persoon die ze in handen kreeg voelde zich toch niet helemaal op zijn gemak”, klinkt het bij de politie.

“Hij verwittigde ons en toen wij ter plaatse kwamen, hebben we onmiddellijk DOVO verwittigd. Zij hebben een onderzoek uitgevoerd en daaruit bleek dat de tuigen nog springstof in zich hadden en konden ontploffen”, aldus De Bruycker. “DOVO transporteerde de bommen dan naar een afgelegen plek waar ze tot ontploffing werden gebracht. Alles is goed verlopen.”