Donkse donderdagen zorgen opnieuw voor hele reeks activiteiten Koen Baten

03 juli 2019

15u09 0 Berlare Vanaf morgen is het opnieuw zo ver. Dan vindt er rond het Donkmeer in Berlare de eerste Donkse donderdag plaats van de zomervakantie. Vorig jaar werd het concept voor de eerste keer gelanceerd, en het werd gesmaakt bij de bewoners en de lokale handelaars. Negen weken lang worden de bezoekers op donderdag telkens verrast met een fijne act en gezellige randanimatie.

“De Donkse donderdagen zijn zeker niet de grootste evenementen hier in de regio tijdens de zomermaanden", zegt schepen van toerisme Steven Vandersnickt. “Ze bieden wel een superleuke extra aan waarvoor je midden in de week ook eens naar het Donkmeer afzakt", klinkt het.

Er zullen circusacts zijn, goochelacts, muziek, acrobatie, en vele andere activiteiten. Elke donderdag kent een ander genre en optreden op het programma. “Het concept vorig jaar kreeg heel wat positieve reacties. Ook de handelaars waren tevreden dus leek het ons zeker geen slecht idee dit opnieuw te organiseren", zegt Vandersnickt. “Bovendien is alles gratis en kan je het perfect combineren met een hapje en een drankje", klinkt het.

Morgen wordt de spits afgebeten door koninklijke fanfare van Uitbergen. Dit gaat door op de picknickweide in de Brielstraat in Berlare. “Het is de eerste keer dat we een lokale vereniging de spits laten afbijten, maar zeker niet de minste", besluit Vandersnickt. Het verdere programma voor de hele zomer kan je vinden op de website van de gemeente Berlare.