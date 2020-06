Donkse Donderdagen aan rand van Donkmeer gaan gewoon door mits aanpassingen Koen Baten

22 juni 2020

15u39 0 Berlare Goed nieuws deze zomer aan de rand van het Donkmeer. De Donkse Donderdagen, die sinds enkele jaren een groot succes zijn gaan gewoon door dit jaar. Er zullen wel enkele aanpassingen gebeuren om alles veilig te laten verlopen. “Er is onder meer een zone afgebakend met nadars", zegt schepen Steven Vandersnickt.

Er zullen deze zomer dan toch acts te zien zijn langs het Donkmeer. “De acts die niet coronaproof gebracht kunnen worden, hebben we afgezegd en zijn intussen vervangen", klinkt het. “Alles zal dus zeker veilig verlopen.”

Voor de vaste acts is er een zone afgebakend met nadars en wordt er een aparte in- en uitgang voorzien. Alle aanwezigen zullen ook geteld worden zodat er niet te veel volk is en de nodige hygiënemaatregelen zullen voorzien worden. Om de infrastructuur voor de activiteiten niet elke week opnieuw te moeten opbouwen worden de vaste acts georganiseerd in het Donkoeverpark en in augustus op de picknickweide en in de Brielstraat.

Het programma zal later nog bekendgemaakt worden. De folder met de affiche zou deze week verdeeld moeten worden.