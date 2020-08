Donkoeverpark krijgt speel- en ontspanningsruimte van ruim 6.000 vierkante meter Koen Baten

11u06 3 Berlare Het domein achter het politiekantoor en naast de festivalhal zal er binnenkort volledig anders gaan uitzien. De gemeente Berlare plant er een grote speel- en ontspanningsruimte van meer dan 6.000 vierkante meter. Op deze manier wil de gemeente nog extra inzetten op natuurlijke speelzones, zoals ze ook in Overmere hebben gedaan met het BMX-park. “Het is echt een pluspunt voor onze gemeente om dit daar te plaatsen", zegt schepen Steven Vandersnickt.

Nadat eerder dit jaar het oude BMX-park werd aangepakt en omgevormd tot een grote natuurlijke speelzone zorgt de gemeente nu voor een tweede locatie waar een grote speelruimte en rustruimte komt. Het terrein achter de politie en naast de festivalhal, vlak aan het Donkmeer, leent zich hier perfect toe. “Net als bij het BMX-park zullen we ook hier samenwerken met het regionaal landschap Schelde-Durme", licht Vandersnickt toe. “We plaatsen er niet alleen speeltuigen, maar ook bloemenweides en bijenhotels zullen er geplaatst worden", klinkt het.

Het terrein dat daar aangepakt wordt is drie keer zo groot dan de BMX-zone in Overmere. “Er stonden hier vroeger enkele chalets, maar alles is verwijderd en het domein is volledig opengetrokken", klinkt het. “Deze nieuwe ruimte zal een goede verbinding worden naar de festivalhal toe.” Ook de rand aan de festivalhal krijgt de nodige vergroening zodat deze ruimte nog extra in de verf gezet wordt.

Binnenkort komt er op die locatie ook een gloednieuw restaurant, wat ook voor hen mogelijkheden geeft met de speelruimte die er zal gebouwd worden. “Op het terrein komen verschillende schommels en glijbanen, maar ook een touwenparcours en hangmatten om in tot rust te komen. We voorzien ook verschillende picknicktafels op het terrein", aldus Vandersnickt.

Ook de ontspanning speelt zeker een rol. “We zetten ook in op voldoende zitruimtes en mogelijkheden om te ontspannen. De zone zal echt een pluspunt worden voor de gemeente.” Voor de werken rekenen ze op dezelfde personen die ook de heraanleg van het BMX-park gedaan hebben. “Zij hebben daar heel goed werk geleverd dus we twijfelden er niet aan om opnieuw hun onder de arm te nemen.”

De werken zouden binnen enkele weken al moeten starten. De hele creatie van de site daar zou 126.500 euro kosten, maar de gemeente kan ook rekenen op subsidies. “In totaal wordt 30 procent van het bedrag gesubsidieerd om het project te realiseren. Dat is een mooi bedrag", zegt Vandersnickt. “De werken zullen nog dit jaar klaar zijn en tegen volgende lente hopen we daar mooie bloemenweides te hebben", klinkt het.