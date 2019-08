Dolle chirodagen opnieuw groot succes Koen Baten

11 augustus 2019

10u26 0 Berlare De chirojongens van Overmere hebben afgelopen weekend naar aloude traditie hun Dolle chirodagen gehouden. Het feest begon vrijdagavond al met enkele leuke avondactiviteiten en muziek. Zaterdag was de hoogdag met het spel zonder grenzen waarbij 12 straten tegen elkaar strijden om de beste straat te worden.

Het spel zonder grenzen ging ook voor het eerst door in het vernieuwde Boerenkrijgpark en was een succes. Maar liefst 12 stratenteams namen het tegen elkaar op in verschillende activiteiten, die vooral gericht zijn op het samenbrengen van de bewoners en het plezier. ‘s avonds stond er ook nog een barbecue op het programma gevolgd door een fuif. Er was heel wat volk aanwezig die zorgden voor een leuke sfeer en geslaagde editie.