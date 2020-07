Dieven stelen crossmotor uit garage Koen Baten

19 juli 2020

20u13 1 Overmere In de Broekstraat in Overmere hebben dieven afgelopen week een motorcrossvoertuig uit de garage gestolen. De motor werd er ontvreemd uit de woning en sindsdien is er geen enkel spoor meer naar. De eigenaars hopen dat iemand iets gezien heeft en of de motorfiets nog is tegengekomen.

De feiten dateren al van afgelopen week maar ze hopen toch nog hun eigendom terug te kunnen vinden. Naast de crossmotor hebben de daders ook de helm en de handschoenen gestolen, dus het is duidelijk waar ze naar op zoek waren. “Het was van onze oudste zoon en het is erg jammer dat dit gebeurde”, klinkt het. De feiten gebeurden bij de schoonouders waar het voertuig stond.

Waar de crossfiets naartoe is is niet duidelijk. Wie meer weet of het voertuig nog heeft gezien kan contact opnemen met de politie van Berlare/Zele.