Dieven slaan toe in café tijdens coronacrisis: “Enorm teleurgesteld dat ze ons net nu raken” Koen Baten

19 maart 2020

11u21 16 Berlare Dieven hebben vermoedelijk woensdag ingebroken in café ’t Pompierken op het Dorp in Berlare. De uitbaters waren er gisteren aanwezig om de dieren achteraan in de tuin eten te gaan geven, toen ze merkten dat er een klein raampje in het toilet open stond. Pas na een tijd merkten ze dat er was ingebroken. “Het is voor ons al een zware tijd, we kunnen dit nu echt wel missen”, zegt Suzy De Clercq.

Vorige week donderdag kwam al een eerste harde klap voor het café van Suzy en Stefaan in Berlare. Ze moesten toen noodgedwongen sluiten net zoals alle andere horecazaken door het coronavirus en de maatregelen die de regering genomen heeft. Regelmatig komen ze sinds dan wel nog naar het café omdat er in de tuin enkele dieren staan die ook eten moeten hebben.

“We kwamen gisteren rond 16.30 uur in onze zaak binnen en hebben overal eens rond gekeken. Toen we de toiletdeur open deden, zagen we dat het raampje daar open stond”, vertelt Suzy. “Het raam is langs binnen volledig dicht gemaakt met siliconen waardoor het niet meer open kan, dus we vonden het bijzonder vreemd dat het raam toch open stond.”

Lege kassa

De uitbaters liepen buiten rond en zagen dat alle deuren nog vast waren. Nadien ging de vrouw naar de kassa. Ze trok er aan en zag dat al het geld weg was. “Normaal gezien neem ik al het wisselgeld mee naar huis. Maar op de laatste dag ben ik dat in alle drukte gewoon vergeten. Toen we dat zagen, beseften we dat er effectief ingebroken was.”

Het geld betrof ongeveer een som van 200 euro. Ook in de zaal van het café sloegen de daders nog toe en gingen ze aan de haal met een televisie. “De rest hebben ze allemaal laten staan. Een grote buit is het dus niet, maar het is wel heel vervelend en bijzonder teleurstellend dat het net in deze moeilijke periode moet gebeuren.”

Aan een smalle wegel zagen we plat getrapte klimop en een vernielde omheining Suzy, café ’t Pompierken

Meteen werd de politie verwittigd, die ter plaatse kwam. Er werd ook met de buurman gesproken. “Die zei dat rond 01 uur ’s nachts de hond erg onrustig was geworden en dat hij aan het blaffen was, iets wat hij normaal nooit doet”, zegt Suzy. “Natuurlijk dacht de eigenaar niet meteen aan een inbraak. Daarna zijn we verder gaan kijken daar in de buurt, aan een smalle wegel, en daar zagen we dat de klimop plat getrapt was en de omheining vernield. Mogelijks zijn de daders dus via daar naar binnen geraakt.”

Waarschuwing

De uitbaters zitten zwaar verveeld met de zaak en hopen dat de dader nog gevonden wordt. Ze zullen in de toekomst ook camera’s plaatsen om inbraken te vermijden. “We vermoeden dat hij hier nog moet geweest zijn voor de sluiting, misschien zelfs op de laatste dag, want toen was hier iemand die we nog nooit gezien hadden. In de eerste plaats willen we vooral ook de horecazaken in de buurt waarschuwen dat ze voorzichtig moeten zijn zodat zij ook niet het slachtoffer worden”, besluit de vrouw.