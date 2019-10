Diamanten huwelijksfeest voor André en Alma Koen Baten

13 oktober 2019

Andre Gurny en Alma Vandenbosch zijn dit jaar 60 jaar getrouwd. Het koppel heeft na al die jaren nog steeds niet genoeg van elkaar. Ze hebben een groot feest gegeven ter ere van hun zestigste trouwdag met de hele familie. Het koppel is afkomstig uit Berlare, maar vierde feest samen met hun gezin in de feestzaal Orchidee in Lokeren. Een delegatie van de gemeente kwam langs om het koppel in de bloemetjes te zetten.