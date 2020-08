Gesponsorde inhoud Dertien camera’s houden alles in het oog op het Donkmeer: “Bij problemen krijgen we direct melding” Koen Baten

14 augustus 2020

14u22 0 Berlare Berlarenaar Stefaan Joos heeft met zijn bedrijf maar liefst 13 camera’s geïnstalleerd rond het Donkmeer. De beslissing werd genomen nadat er afgelopen weekend ook veel problemen ontstonden aan het botenverhuur daar. “Er werd gezwommen, met boten tegen elkaar gevaren en ook de spanning bij de wachtenden liep hoog op", vertelt Erik De Meyer van het botenverhuur.

Afgelopen weekend liep het niet alleen fout op de Nieuwdonk in Berlare, ook op het Donkmeer en aan het botenverhuur ontstonden er problemen. “De Nieuwdonk werd afgesloten voor het publiek en alle bezoekers zakten dan af naar de bootjes hier", vertelt Erik. “De wachtrijen werden steeds groter en ook daar hielden de bezoekers zich niet aan de regels van de mondmaskerplicht. Daarnaast werd er ook nog vanaf de boten in het Donkmeer gesprongen en vaarden ze bewust met hun boten onder de fontein zodat deze vol water liepen", klinkt het. “Vrienden in verschillende boten vaarden ook tegen elkaar aan, wat echt niet de bedoeling is. Het was dweilen met de kraan open dat weekend.”

Daarom besloot Erik ook om zijn verhuur een week te sluiten en te zoeken naar een oplossing. Deze vond hij bij Stefaan Joos uit Berlare. “Erik stelde ons eerder deze week de vraag of wij bij hem camera’s konden installeren rond het Donkmeer om alles zo in de gaten te kunnen houden", klinkt het. “Als inwoner van Berlare besloot ik om onmiddellijk te helpen en te sponsoren met dertien camera’s die rond het hele meer geplaatst zijn", klinkt het. “Normaal gezien zijn de camera’s uitgeleend voor verschillende evenementen, maar die gaan nu toch niet door dus kan ik perfect iemand uit de nood helpen", klinkt het.

Alle camera’s zijn gericht op het Donkmeer. “Wanneer er mensen zijn die het te bont maken of er ontstaan tumult dan krijgt Erik een bericht op zijn telefoon. Hij kan dan direct bekijken waar er problemen zijn en snel ingrijpen", zegt Joos. “De camera’s kunnen tot 800 meter ver dingen detecteren en hebben dus een groot gezichtsveld.”

Privacy geen probleem

Met de privacy is er geen probleem en de gemeente heeft groen licht gegeven voor de camera’s. “Ik had twee jaar geleden al een aanvraag gedaan voor camerabewaking. De aanvraag is goedgekeurd dus is alles met de privacy perfect in orde”, zegt Erik. “De camera’s filmen ook niets van op de straatkant en de gemeente en alle partijen zijn op de hoogte. De camera’s langs het Donkmeer zijn waarschijnlijk ook onmisbaar voor de toekomst. Het is jammer dat we dit zo moeten doen. Maar er was te veel spanning afgelopen weekend en dat wil ik in de toekomst vermijden", zegt Erik.

De camera’s blijven nu nog zeker staan tot aan het einde van het seizoen op 30 september. “Het is dan te bekijken of we volgend jaar opnieuw camera’s plaatsen", zegt Stefaan Joos.