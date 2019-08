Derde viergeslacht voor familie uit Overmere Koen Baten

27 augustus 2019

16u34 3 Berlare De familie van Kristen Maes uit Overmere is opnieuw een driegeslacht rijker. Mama Kristen beviel op 7 augustus van Amélie Bracke, en zorgde daarmee voor het derde viergeslacht in de familie. De zus van Kristen heeft namelijk al twee dochters.

Het derde viergeslacht is voor de familie heel belangrijk, vooral voor oma Patricia Maes en voor overgrootmoeder Georgette De Dycker is dit heel speciaal. De hele familie is bijzonder trots op dit derde viergeslacht. Op 29 september wordt de kleine Amélie gedoopt.