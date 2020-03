Derde inbraak op week tijd in horecazaak in Berlare Koen Baten

24 maart 2020

15u13 0 Berlare Voor de derde keer op een week tijd is er opnieuw ingebroken in een horecazaak in Berlare. Dit keer was FoRest-Bar op de Emiel Hertecantlaan het slachtoffer van de inbraak. De daders kwamen langs achter binnen en gingen aan de haal met 250 euro en enkele flessen sterke drank.

Nikito de Pauw en Sarah Van Rompuy die de zaak uitbaten merkten de inbraak zelf op vanmiddag. Zij gingen toen even langs in hun zaak. “We merkten toen op dat het scherm van de kassa verplaatst was”, vertelt Nikito. “Toen we dichter gingen kijken zagen we dat de kassa leeg was en dat er ook enkele flessen drank verdwenen waren", klinkt het. Het bedrag bedroeg in totaal ongeveer 250 euro dat er in de kassa zat. De daders kwamen ook hier langs achter binnen. De deur was er geforceerd. “Op de plaats langs waar ze zijn binnen gekomen is er wel ergens een haar blijven hangen dat niet van ons is. De politie heeft dit meegenomen voor onderzoek, misschien levert het iets op", aldus de uitbater.

Voor de uitbaters is het absoluut niet leuk dat zij net nu geviseerd worden. “Het is heel vervelend. De horeca is op dit moment de zwakste schakel, en dat is hier in Berlare wel erg duidelijk”, klinkt het. Het is namelijk al de derde inbraak op een week tijd en waar de daders telkens met geld er vandoor gaan. De politie is op de hoogte en onderzoekt de feiten. “Het is niet duidelijk of we alle drie de inbraken aan elkaar kunnen linken. De zaken staan nu leeg en zijn uiteraard een gemakkelijk doelwit, maar we zijn bezig met de zaak", klinkt het.