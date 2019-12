Denny De Maesschalk draait voortaan jouw verzoeknummers op RBS radio Koen Baten

16u37 0 Berlare Denny De Maesschalk uit Uitbergen draait sinds kort jouw zelfgekozen plaatjes op RBS radio, een zender uit Zele. De 38-jarige man is gepassioneerd door radio en heeft sinds kort zijn eigenverzoekprogramma. Denny hoopt alvast dat hij nog vele jaren kan presenteren op de radio. “Ze zeggen toch dat ik een mooie stem heb voor de radio”, lacht hij.

Al van kinds af aan heeft Denny een passie voor radio en alles wat er bij komt kijken. Toch heeft hij jarenlang gewacht om effectief iets met die passie te doen. Vandaag draait hij al een tijdje drie keer in de week verzoekplaatjes voor de regio. “Ik heb nu ook mijn eigen verzoekprogramma gekregen wat geweldig is om te doen”, zegt Denny. “Het kwam eigenlijk enkele maanden geleden toevallig ter sprake en ze vroegen of ik geen interesse had om dit te doen. Ik heb dan enkele tests gedaan en een opleiding gevolgd en sindsdien werk ik voor de radiozender, wat fantastisch is.”

Denny durfde lang de stap niet zetten om verschillende redenen. “Ik was met andere zaken bezig en deze heb ik eerst gedaan. Ik kan het werken voor de radio perfect met mijn beroep combineren, wat het alleen maar extra positief maakt. Ik hoop dat ik dit nog lang mag doen", besluit Denny.

Wie een plaatje wil aanvragen, kan dit op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 15 uur en 17 uur op het nummer 052/690.690.