Curieus Berlare organiseert voor 18e keer quiz Koen Baten

27 september 2019

14u21 2 Berlare De Curieus Quiz, een van de oudste quizzen van Berlare, gaat dit jaar voor de achttiende keer door in CC de stroming in Berlare. Sinds 2016 is het aantal deelnemers sterk gestegen en blijft de quiz goed scoren. Op 4 oktober hopen ze opnieuw heel wat deelnemers te bereiken.

De quiz is al jarenlang een goed recept met een mix van toegankelijke en moeilijkere vragen. Op deze manier blijft het leuk voor iedereen. “We proberen bij de vragen ook de nodige dosis humor te steken", klinkt het. De bedenkers van de quiz voorzien ook een leuk prijzenpakket voor alle deelnemers.

Op vrijdag 4 oktober 19.30 uur worden de quizliefhebbers verwacht in CC de de Stroming op het Dorp in Berlare. Een ploeg bestaat uit maximum vier personen. De prijs om deel te nemen bedraagt 16 euro. Inschrijven kan bij Jkvanhee@gmail.com of via de facebookpagina van curieus Berlare.