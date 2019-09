Cultureel centrum krijgt renovatie voor 25-jarig bestaan, dit weekend feestweekend voor hun verjaardag Koen Baten

12 september 2019

11u29 0 Berlare Het cultureel centrum de Stroming in Berlare bestaat dit jaar 25 jaar, en dat wil de organisatie niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dit weekend houden ze daarom een groot feestweekend met tentoonstellingen en een feest op zaterdagavond. Samen met de gemeente werd er ook al afgesproken dat er enkele renovaties zullen uitgevoerd worden aan het gebouw. “Onder meer het dak heeft een upgrade nodig", zegt directeur Stijn De Coster.

Dat het cultureel centrum in Berlare al 25 jaar bestaat is vrij uniek. “We waren hier in de regio een van de eersten met een centrum voor culturele activiteiten", zegt Stijn. Het gebouw was 25 jaar geleden een jongensschool toen ze er hun intrek in namen. “Sindsdien werd er achteraan een nieuw gebouw bij geplaatst en zijn we zeer klein begonnen met klassieke muziek en opera. Een hoge kwaliteit was aanwezig, maar de optredens waren voor een beperkte markt", klinkt het.

Na 25 jaar bestaan wachten het gebouw ook enkele nodige ingrepen om er terug iets modern van te maken. “De tribune werd negen jaar geleden aangepakt en is nog in goede staat, maar het dak is aan vernieuwing toe", klinkt het. “We willen ook eventueel met zonnepanelen werken en airconditioning plaatsen", aldus De Coster. Over de renovatie zijn al plannen gemaakt met de gemeente. “Dit is ook opgenomen in de meerjarenplanning van de gemeente, dus er zal zeker werk van gemaakt worden", zegt schepen Carine Meyers.

Alvorens er werk gemaakt wordt van de renovatie, houdt het cultureel centrum dit weekend nog een groot feest voor hun jubileum. Op vrijdag beginnen de festiviteiten met het Berlaars salon, waarbij heel wat kunstenaars uit Berlare hun werken tentoon mogen stellen. “We hebben dit jaar niet gekozen voor een thema en iedereen de toegang gegeven die graag schildert of knutselt", klinkt het.

Ook op zaterdag gaan de festiviteiten gewoon door. Het Jamaican Jazz Orchestra zal dan voor een leuke sfeer zorgen, gevolgd met een dj-set van radio Martico. “Het is geen echte fuif, maar we zorgen wel voor dansbare muziek en een leuke sfeer. Zaterdag zijn er ook special acts, maar daarover willen we nog niets vertellen", lacht Stijn.

Op zondag voorziet het cultureel centrum een gezinsdag met de kinderen. “Om 15.00 uur hebben we ook een grote taart en koffie voor alle aanwezigen ter ere van onze verjaardag. We zullen ook werken met lokale producten. Onder meer de maker van Berloumi komt langs met zijn nieuw product", klinkt het.

Intussen draait het cultureel centrum ook op volle toeren. Voor hun jubileumjaar hebben ze ook een pak meer budget gekregen van de gemeente, en organiseren ze ook veel meer voorstellingen. “Dit jaar hebben we 54 voorstellingen in plaats van 32. We merken dit ook in de ticketverkoop, die dit jaar al op 6.600 ligt. Normaal schommelt dit rond de 4.000, dus we kunnen spreken van een absoluut recordjaar", zegt Stijn. “We focussen ook meer op shows in de deelgemeenten en op locatie, en dat slaagt zeker aan bij de mensen", besluit de directeur.