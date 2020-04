Coronavirus strooit roet in eten van huwelijksfeest Hector (71) en Anita (68): kleindochter verrast hen met spandoek en kaartjes Koen Baten

24 april 2020

10u08 4 Berlare Hector Uyttendaele (71) en Anita De Bisschop (68) uit Berlare zijn dit weekend 50 jaar getrouwd. Het koppel wilde een groot feest organiseren voor de hele familie, maar het coronavirus strooide roet in het eten. Kleindochter Inneke Uyttendaele wilde dit niet zomaar laten passeren en lanceerde een oproep om zoveel mogelijk kaartjes te sturen en zorgde zelf voor een ontbijt en een groot spandoek aan hun poort. “Deze verrassing zullen we nooit vergeten", aldus Anita en Hector.

Het koppel leerde elkaar meer dan vijftig jaar geleden kennen op hun werk in Gijzegem. “Wij zijn beiden actief geweest in de textielsector", klinkt het. “Daar sloeg na een tijd de vonk over en we werden verliefd", aldus het koppel. Toen ze wilden trouwen in die tijd mocht dat niet met een groot feest plaatsvinden. Het koppel heeft maar liefst vijftig jaar gewacht om nu toch een groot huwelijksfeest te geven. “We hadden de hele familie uitgenodigd voor een groot feest te houden. Dit zou eigenlijk het huwelijksfeest geworden zijn, omdat dit er in het verleden nooit geweest is", vertelt Anita.

Toen het nieuws binnen kwam over het coronavirus en dat alles afgelast werd was het koppel er het hart van in. “Niets mocht nog doorgaan. Dit vonden wij zo bijzonder jammer. We hadden hier echt naar uitgekeken om dit te vieren samen met de hele familie", klinkt het.

Kleindochter Inneke merkte op hoe hard haar grootouders hierdoor getroffen werden en besloot zelf actie te ondernemen om hen in de bloemetjes te zetten. Ze lanceerde een oproep op Facebook voor kaartjes te schrijven en deze op te sturen naar de Bosstraat waar het koppel woont. In totaal kregen ze meer dan vijftig kaartjes toegestuurd, iets waar het koppel zeer emotioneel door was. “Het meest opvallende kaartje kwam van een van onze kleinkinderen”, Lacht Anita. “Hij is werkzaam bij de politie, en stuurde in een enveloppe van de politie ons een brief om ons geluk te wensen. We waren eerst in paniek en dachten dat we geflitst waren, maar nu kunnen we er goed om lachen.” Naast de kaartjes van familie en vrienden kregen ze er ook heel wat van mensen die ze niet kennen. “We willen echt iedereen bedanken hiervoor die ons een kaartje opstuurde.”

Vanochtend werd het koppel ook nog verrast met een groot spandoek en een boodschap aan hun poort en een ontbijt geschonken door bakkerij Bonnarens. “Ik vond het zo erg om te zien dat mijn grootouders geen feest konden geven voor hun huwelijksverjaardag dat ik toch iets moest doen", zegt Inneke. “Ze waren echt aangenaam verrast en daar was het mij wel om te doen."

Het koppel was zeer emotioneel bij al deze verrassingen die ze vandaag kregen. “We wisten helemaal van niets. We gaan hier voor de rest van ons leven nog over praten. Dit kunnen we niet zomaar vergeten. We gaan ook geen enkel kaartje weggooien en zullen ze mooi bewaren in een doos. En dat huwelijksfeest dat komt er wel wanneer de crisis gedaan is", besluit het koppel.