Claire D’Haeseleer doet mee aan queen of the models: “Mijn zelfvertrouwen is al pak groter” Koen Baten

20 augustus 2020

09u53 0 Berlare De 18-jarige Claire uit Berlare hoopt gekroond te worden tot Queen of the models 2020. Haar mama schreef haar dit jaar in voor de wedstrijd waarbij ze verschillende opdrachten moet doen en fotoshoots afleggen. Alles gebeurd nu coronaproof en in de eigen bubbel. “Ik ben enorm blij dat ik bij de laatste 20 ben", aldus Claire.

De wedstrijd loopt intussen al enkele maanden en kent in oktober van dit jaar normaal de finale. Het is nog maar zeer de vraag of deze in de normale formule zal doorgaan door het coronavirus, maar Claire is toch vastberaden om haar uiterste best te doen.

Voor de wedstrijd moet ze ook verschillende opdrachten afwerken, onder meer voor het goede doel. Ze helpt hiervoor mee in Pet’s Clover in Overmere. “Ik help de katten verzorgen en alles mee uitkuisen", klinkt het. “Ik ben blij dat ik op deze manier kan helpen en vindt het leuk om te doen", zegt ze.

Om de opvang van dieren nog meer te helpen kon ze ook rekenen op de steun van Dier en tuincentrum De Smedt uit Berlare. “Ik heb verschillende materialen gekregen van hen die ik dan kon schenken en die ze hier goed kunnen gebruiken", klinkt het. Claire krijgt ook de steun van de burgemeester in deze wedstrijd. “Ik hoop het zo goed mogelijk te doen. Als ik kan winnen zou dit heel leuk zijn, maar de ervaring alleen al is ook enorm fijn”, klinkt het.