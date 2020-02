City Foot Golf gelanceerd in Berlare: spel neemt je mee langs zes mooie locaties aan Donkmeer Koen Baten

21 februari 2020

12u31 0 Berlare Sinds 2016 kan je in Berlare al City Golf spelen. Het verhaal krijgt nu een vervolg met City Foot Golf. Het spel wordt gespeeld met een zachte voetbal, en je moet er in slagen om de bal in het target te schieten. Tijdens het spel en de wandeling maak je kennis met bekende en minder bekende plaatsen in de gemeente.

Tijdens het spel doe je zes verschillende locaties aan in Berlare. Deze zullen vooral rond het Donkmeer gelegen zijn, wat zorgt voor een unieke locatie. De bedoeling van het spel is om de bal zo snel mogelijk tegen de hole aan te trappen of zelf in de hole. “De City Foot Golf draait natuurlijk niet alleen om een balletje trappen", zegt schepen van toerisme Steven Vandersnickt. “Met de begeleide wandeling rond zes mooie plekken aan het Donkmeer worden er ook boeiende verhalen over de geschiedenis naar boven gehaald. Op deze manier heb je een interactieve combinatie van spel en historie", klinkt het.

Er kwamen al heel wat aanvragen binnen voor de zomer om het spel te spelen. De organisatie is dan ook tevreden. “We zorgen voor een toeristische sfeermaker en weten wat we doen", zegt organisator Vincent Hellemans. “We willen op deze manier ook het toeristische aanbod in Berlare aanprijzen en veroveren tijdens een leuke activiteit.”

De City Foot Golf kan van maandag tot zondag op aanvraag geboekt worden. Dit kan vanaf 8 tot 48 personen. De kostprijs bedraagt 20 euro per persoon voor het spel inclusief de wandeling.