Circus PIPO houdt halt in Berlare Koen Baten

03 februari 2020

17u24 0 Berlare Het Belgische circus PIPO komt dit jaar naar Berlare. Ze zullen er vier dagen lang, van 12 tot 16 februari, hun tenten opslaan op het Beukenplein in Berlare en voor een wervelende show zorgen.

Het circus brengt dit jaar een heel nieuw familieprogramma dat ongeveer twee uur zal duren. “In onze verwarmde circustent brengen we het clownsduo Slobi. Zij zijn voor het eerst in België te zien en brengen heel wat variatie in de show", klinkt het. Daarnaast zijn er ook jongleurs, dierendressuur met honden, papegaaien en natuurlijk tal van acrobaten. “Wij zorgen voor plezier voor jong en oud tijdens de vier dagen dat we in Berlare zijn”, klinkt het.

Tijdens hun verblijf hier zullen ze zes shows brengen op het Beukenplein. Op 12 februari start de eerste show om 15.00 uur. Op 13 februari is er een show om 18.00 uur. In het weekend vinden er nog vier shows plaats. Zaterdag 14 februari om 15 uur en 18 uur en zondag om 11 uur en om 15.00 uur. Bij de zondagvoorstelling om elf uur mogen de volwassenen ook binnen aan kindertarief.