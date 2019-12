Choc ’O Meer versiert vanaf vandaag ook je oliebollen en tovert ze om tot ‘crazy oliebollen’ Koen Baten

04 december 2019

15u40 4 Berlare Ilse De Vuyst van Choc ‘O Meer op de Donklaan in Berlare is sinds vandaag met een nieuw concept gestart: de ‘crazy oliebollen’. Dat zijn eigenlijk gewone oliebollen, maar ze worden versierd met eender welke topping om zo er zo nog meer smaak aan toe te voegen. In Nederland is het een echte hype, maar in België is het nog niet echt bekend.

De crazy oliebollen zijn al een echte hype in Nederland, maar hier in België is het nog lang niet zo bekend. Anderhalf jaar geleden startte Ilse De Vuyst met haar eigen zaak en maakte ze verschillende creaties zelf. Zo kwam ze ook met de ‘crazy bubbelwafels’ op de proppen, die een groot succes waren. “Een hele tijd terug was ik aan het praten met een vriendin. Zij kwam eigenlijk op het idee. Daarna ben ik beginnen zoeken op het internet en besloot ik er voor te gaan”, zegt Ilse. Vanaf vandaag zijn de crazy oliebollen beschikbaar in haar zaak en kan iedereen ze komen proeven.

De uitbaatster had alles in huis om haar oliebollen op te waarderen en er iets gek van te maken. “Het leek mij gewoon een fantastisch leuk idee om te doen en ik ben blij dat ik er voor gegaan ben. Het is zeker de bedoeling om dit op langere termijn te blijven doen", klinkt het.

Toppings kan je zelf kiezen

De toppings op de oliebollen zijn eindeloos, en de klant kan zelf kiezen. “We hebben alle mogelijkheden voor de wafels ook overgenomen voor de oliebollen. Dus er zijn tientallen verschillende smaken zoals snickers, twix, cuberdon, caramel enzovoort”, zegt Ilse.

Om de crazy oliebollen wat bekendheid te geven lanceerde ze op haar Facebookpagina ook een wedstrijd voor vier klanten, zij mochten de eerste oliebollen komen proeven in haar zaak. “Op deze manier wil ik mijn klanten een beetje kennis laten maken met de nieuwigheden die we toevoegen op onze kaart", aldus Ilse.

Onder meer Ilse Schilders kwam met Jolien Buggenhout en Elise Loir naar Choc ‘O Meer om de nieuwe oliebollen te proeven, en die werden enorm gesmaakt. “Het is zoet, maar wel erg lekker. Ik ben er zeker van dat we nog terug naar hier zullen komen om te proeven van al dit lekkers”, zegt Schilders.