Chiro zoekt getuigen na vandalisme tijdens jaarlijkse fuif: fietsen vernield en banden van auto’s plat gestoken Koen Baten

17 februari 2020

16u32 0 Berlare Chiro Elckerlyc Berlare organiseerde afgelopen weekend naar jaarlijkse traditie hun fuif in Berlare. De Zatterdag 2020 was opnieuw een groot succes, maar na het feest werden er verschillende feiten van vandalisme vastgesteld. “We vinden het bijzonder jammer dat dit moet gebeuren, wij hopen dat er getuigen zijn die ons kunnen helpen om de daders te vinden", zegt Amy Steeman van de organisatie.

In de nacht van zaterdag op zondag werden er verschillende fietsen vernield, stoelen stukgeslagen en verschillende autobanden plat gestoken tijdens het feest. “We vinden het echt jammer dat dit moet gebeuren en zijn dan ook erg teleurgesteld. Het is net door dit soort incidenten dat er minder fuiven worden georganiseerd in Berlare", klinkt het.

De organisatie van de fuif is dan ook op zoek naar getuigen, nadat ze al een klacht indienden bij de politie. “We hebben al enkele personen van wie weten dat ze vernielingen aanbrachten, maar we hopen nog meer info te krijgen”, vertelt Amy. Wie iets gezien heeft, kan contact opnemen met Chiro Elckerlyc of met de politie van Berlare op het nummer 052/45 98 45.