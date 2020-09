Charlotte zorgt voor viergeslacht bij familie Van De Wille Koen Baten

03 september 2020

16u19 0 Berlare Op zaterdag 22 augustus van dit jaar werd Charlotte Aelbrecht gedoopt in de Bareldonkkapel in Berlare. Het meisje zorgt voor een derde viergeslacht op rij bij de familie van mama Liesbeth Van De Wille.

Charlotte werd geboren op 11 juni 2020. De mama Liesbeth Van De Wille is bijzonder trots op haar dochter. Ook het feit dat er een derde viergeslacht op rij is, is leuk voor de familie. Ook de mama en oma Kristin vormden eerder al een viergeslacht en waren telkens de eerste geborene.