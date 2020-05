CD&V zorgt voor extra steunmaatregelen voor kwetsbare inwoners Koen Baten

22 mei 2020

16u14 1 Berlare Tijdens de zitting van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) van 19 mei in Berlare heeft de CD&V enkele acties voorgesteld om kwetsbare gezinnen en inwoners in deze periode een hart onder de riem te steken. Voor de partij is het nu de ideale moment om stookolie aan te kopen in de gemeente.

“We moeten proactief aan de slag gaan om te voorkomen dat de armoedeproblematiek in onze gemeente verder stijgt”, zegt Willem Van Steendam. CD&V Berlare stelde daarom een voorfinancieringsbeleid op voor de aankoop van stookolie. “Met deze lage energieprijzen moeten we er voor zorgen dat onze inwoners nu een buffer kunnen aanleggen”, klinkt het. “OCMW-klanten kunnen op deze manier genieten van de laagste prijs die er nu is.”

“Voor cliënten die niet via mazout verwarmen, wordt nagegaan of de cliënt energie afneemt bij de goedkoopste aanbieder. Verder kunnen mensen die door de coronacrisis in moeilijkheden komen om hun huurgeld te betalen een voorschot of steun aanvragen, om zo enkele maanden te overbruggen. Ook voor mensen die psychische ondersteuning nodig hebben, is er een nieuwe steunmaatregel uitgewerkt.”

Het is belangrijk om elke corona-gerelateerde steunaanvraag individueel te behandelen op het BCSD. “Op deze manier willen we een passend antwoord bieden aan die mensen die op het eerste zicht niet voldoen aan de voorwaarden van een steunmaatregel, maar toch getroffen werden door de coronacrisis. Er zal een sociaal en financieel onderzoek plaatsvinden om te kijken of de aanvrager in aanmerking komt voor extra steunmaatregelen”, gaat Willem verder. “Deze uitbreiding van de maatregelen beantwoordt aan de vraag van CD&V om de meest kwetsbare inwoners van Berlare-Overmere-Uitbergen te ondersteunen. We houden de corona-gerelateerde aanvragen extra in het oog en engageren ons om, indien nodig, extra steunmaatregelen naar voor te schuiven.”

“CD&V is zeer tevreden dat de meerderheid de uitgestoken hand aanvaardde en aan de slag ging met onze concrete steunmaatregelen.”