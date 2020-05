CD&V vindt nieuwe uitleenregeling slag in gezicht voor verenigingen Koen Baten

14 mei 2020

15u46 0 Berlare Het gemeentebestuur van Berlare heeft tijdens de laatste gemeenteraad een nieuw uitleenreglement goedgekeurd. Open Vld en N-VA beslisten om voortaan te laten betalen voor het gebruik van de gemeentelijke podiumwagen. “Voor ons is dit een zware slag in het gezicht van de lokale verenigingen”, zegt CD&V voorzitter Yves Poppe.

De nieuwe regel dat iedereen wie nu wil gebruik maken van de gemeentelijke podiumwagen moet betalen, stuit op onbegrip bij de oppositiepartij. In augustus 2015 overleed Roger Bonnarens, een Berlaars muzikant. Hij vroeg toen om de opbrengst van zijn huis te laten gaan naar het organiseren van muziekonderwijs in Berlare. De gemeente kocht een jaar later een podiumwagen aan ter waarde van 80.000 euro met dit geld. “Drie jaar lang konden de verenigingen hier gratis gebruik van maken en werd het veelvuldig gebruikt”, klinkt het.

Bij de stemming over het nieuwe uitleenreglement op de gemeenteraad van begin mei blijkt dat Open Vld en N-VA het noodzakelijk vinden om onze verenigingen te laten betalen om deze podiumwagen te ontlenen. “We zijn als CD&V voorstander van een maximale ondersteuning van verenigingen. Deze wagen nu betalend maken, is een echte schande voor ons”, zegt gemeenteraadslid Steven Baeyens. “We vrezen dat dit voor een verdere afbouw gaat zorgen van de ondersteuning voor verenigingen de komende jaren.”

“Het is jammer dat ondanks herhaalde vragen van verschillende verenigingen ook de gemeentelijke luifeltent niet in het uitleenreglement opgenomen werd en dat we anno 2020 ook nog steeds geen mogelijkheden hebben om digitaal materialen te ontlenen en evenementen aan te vragen, zoals we met CD&V als meermaals voorgesteld hebben,” besluit CD&V-voorzitter Yves Poppe.