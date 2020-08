CD&V begrijpt sluiting Nieuwdonk, maar hoopt dat gemeente en provincie lessen trekken uit gebeurtenissen Koen Baten

10u28 2 Berlare Oppositiepartij CD&V begrijpt dat de gemeente en de provincie de Nieuwdonk hebben gesloten na de chaos die er ontstaan is afgelopen weekend, maar de partij vraagt ook dat er wel lessen getrokken worden uit deze chaos. “Een reservatiesysteem uitwerken om deze chaos te voorkomen en de lokale horeca niet in een economische ramp achter te laten kan helpen", zegt Yves Poppe.

“De taferelen van afgelopen dagen waren hallucinant op het domein Nieuwdonk", klinkt het. “Afstandregels, mondmaskerplicht en andere maatregelen weredn nauwelijks opgevolgd en zorgden voor gevaarlijke situaties. De sluiting was een correcte beslissing, maar we stellen ons toch ook vragen hoe het komt dat het op andere domeinen zoals ‘De Ster’ in Sint-Niklaas en ‘De Gavers’ in Geraardsbergen wel goed verloopt.”

De partij vindt het jammer dat de Nieuwdonk zijn deuren moest sluiten en dat iedereen hier voor gestraft wordt. Een evaluatie is nodig om deze taferelen te vermijden in de toekomst. “We hopen dat er door de gemeente en provincie lessen getrokken worden uit deze problematiek.”

Voor de partij zijn een aantal zaken hierbij cruciaal. De politiezone Berlare/Zele moet volgens CD&V hulp krijgen van nabijgelegen politiezones om de situatie onder controle te kunnen houden. “Voor ons zouden overtreders ook een verbod mogen krijgen om het domein nog te betreden", klinkt het. “Net als een reservatiesysteem waarin duidelijk gecommuniceerd wordt of het nog aangeraden is om af te zakken naar Berlare", zegt Poppe. “Enkel op deze manier kunnen we ons toerisme en de economische impact op de horeca in de toekomst vermijden", besluit de voorzitter.