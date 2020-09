CC Stroming is klaar om terug te starten met openingsweekend vooral in open lucht Koen Baten

16 september 2020

10u31 0 Berlare Cultureel Centrum Stroming in Berlare start dit weekend weer zijn activiteiten met een groot openingsweekend. Na maanden van stilliggen zijn ze er weer klaar voor en hebben ze er heel veel zin in. Alles verloopt coronaproof, en mondmaskers zijn verplicht.

Het CC opent met een documentaire expo ‘blijf in uw kot’. “In deze bijzondere periode willen we dit ook in beeld kunnen brengen met gedichten, tekeningen, foto’s en cartoons van inwoners", zegt schepen Carine Meyers. Bij het openingsweekend staan ook enkele activiteiten in open lucht gepland. “Het kasteel van Uitbergen vormt het decor voor de klassieker ‘Amadeus' op vrijdagavond", klinkt het. Zondagnamiddag organiseert het cultuurhuis de CultuurStart voor families met een optreden van Radio Oorwoud aan het Donkoeverpark. “We geven deze start een groen tintje buiten en in open lucht waar het ook een stuk veiliger is", aldus Meyers.

Bij het openingsweekend kan je ook genieten van een klassiek concert van FEM Fatales door Triotique op zondagochtend en een cabaretvoorstelling van Veerle Malschaert op zaterdagavond. Wie tickets wil moet reserveren via 052 43 25 50 of via cultuur.reserveren@berlare.be