Carnavalist onder invloed knalt aan hoge snelheid tegen verlichtingspaal en eindigt in gracht Koen Baten

17 februari 2020

08u09 1 Berlare Afgelopen nacht omstreeks 3.30 uur is een automobilist met zijn Mercedes in de gracht terechtgekomen in Overmere. De man was carnaval gaan vieren in Wetteren en was op weg naar huis. Hij was onder invloed van alcohol en werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde op de Veerstraat op de grens van Uitbergen en Overmere. De man was op weg naar huis toen hij aan hoge snelheid afweek van de rijbaan en tegen een verlichtingspaal aan knalde. De paal boog volledig door midden. De bestuurder draaide rond zijn as en kwam in tegenovergestelde richting in de gracht terecht. De lantaarnpaal brak af.

De chauffeur kon zelf nog uit zijn voertuig stappen maar raakte wel gewond door de hevige klap. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer van Berlare kwam ter plaatse om de rijbaan op te ruimen. Ook Fluvius kwam ter plaatse voor de schade aan de verlichtingspaal.