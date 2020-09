BringadZe rugbyclub start dit weekend met jeugdwerking Koen Baten

02 september 2020

12u34 1 Berlare Goed nieuws voor de jongeren tussen 6 en 12 jaar die interesse hebben in rugby. Vanaf dit weekend start de rugbyclub met zijn jeugdwerking en zijn alle jongeren welkom om de microbe te laten aanwakkeren. “We zaten al langer met de plannen om de club uit te breiden”, klinkt het.

Het jaar 2020 is een uitzonderlijk jaar voor de rugbyclub uit Berlare. Niet alleen omwille van de coronacrisis, maar ook omdat hun nieuwbouw bijna afgewerkt is en omdat ze dit weekend starten met hun jeugdwerking, nadat ze afgelopen zomer enkele succesvolle initiatielessen hebben georganiseerd.

“Er zijn verschillende initiaties geweest van 10 tot 14 augustus en deze hebben meer dan 40 kinderen naar onze terreinen gebracht”, klinkt het. Op het terrein maakten ze kennis met de sfeer tijdens een echt rugby- en survivalkamp “Voor ons was dit een perfect startschot om de jeugdwerking te lanceren en zo de rugbymicrobe te doen groeien.”

Het startschot wordt aanstaande zaterdag gegeven. Iedereen is welkom van 10 tot 11.15 uur op de nieuwe terreinen in Overmere. Wie zaterdag niet aanwezig kan zijn, kan vier gratis proeftrainingen volgen op momenten naar keuze. De ouders zijn dit weekend ook welkom in de nieuwe kantine, en dit allemaal coronaproof, om de trainingen mee te volgen.

De trainingen gaan door op de nieuwe locatie aan de Baron Tibbautstraat 38C in Overmere. Meer info kan je vinden via www.brigandze.be of via jeugd@brigandze.be.