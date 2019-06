Brandweerzone houdt grote oefening op vijver aan Nieuwdonk Koen Baten

06 juni 2019

10u57 0 Berlare De brandweerzone Oost heeft een grootschalige oefening gehouden op het recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare. Een dertigtal brandweerlieden namen deel aan de oefening, waarbij een zoektocht met duikers in scène werd gezet. Zij moesten op zoek naar drie kinderen die op een zelfgemaakt vlot in de problemen raakten en overleden waren. “Onze zone rukt in totaal 15 keer per jaar uit voor hulp op het water en met duikers", zegt woordvoerster Stefanie Wuytack.

Bij de oefening werd ook gebruik gemaakt van verschillende boten op het water waaronder een sonarboot om de lichamen onder het water terug te vinden. De lichamen waren in dit geval drie poppen die op de bodem gelegd waren van het meer en waar de duikers van de brandweer naar op zoek moesten. “Op voorhand hebben we met een speciaal toestel de verschillende zones en dieptes afgemeten”, zegt Ben Knaepen, die de organisatie van de oefening mee in de hand had. “Op deze manier konden we gemakkelijk communiceren en weten op welke diepte onze brandweermannen zaten. Ook van op de kant werden duikers ingezet om de zoektocht naar de slachtoffers in goede banen te leiden", klinkt het.

Het was de eerste keer dat de brandweerzone zo een grote oefening hier organiseerde met alle zones samen. “Het is wel belangrijk dat we eens samen kunnen oefenen hier in dit gebied", klinkt het. De zone beschikt over drie grote duikteams namelijk Lokeren, Dendermonde en Hamme, aangevuld met duikers vanuit de andere zones. Per jaar hebben ze ongeveer 15 interventies. “Dit gaat dan onder meer over opsporingen, zoektochten voor het gerecht, enzovoort", vult Wuytack aan. De oefening werd ook bijgewoond door tientallen geïnteresseerden. Zij kregen ook een duiding van de brandweer en konden van op de eerste rij de oefening meemaken. De reacties waren zeer enthousiast.