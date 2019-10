Brandweerkorps van Berlare beschikt over gloednieuwe ladderwagen Koen Baten

20 oktober 2019

13u36 0 Berlare Het brandweerkorps van Berlare beschikt sinds kort over een gloednieuwe ladderwagen. De oude was aan vervanging toe. De nieuwe Magirus met een kostenplaatje van 600.000 euro is inzetbaar bij heel wat interventies en heeft heel wat mogelijkheden. “Wij zijn bijzonder fier op onze nieuwe ladderwagen", zegt postoverste Luc De Block.

De brandweerzone heeft in het verleden al heel wat ladderwagens gehad met elk hun eigen verhaal. “Ze hebben een rijke geschiedenis en verschillende anekdotes, maar deze nieuwe ladderwagen was broodnodig”, aldus De Block. Het korps uit Berlare moest een opleiding volgen om met de wagen te kunnen rijden en werken, en mag deze sinds kort officieel gebruiken. “De ladder kan 27 meter lang uitgeschoven worden en kan in totaal 500 kilogram dragen in de mand", zegt Luc Van De Vyver van de brandweerzone.

“Er kan ook een brancard op gemonteerd worden, wat een pijnpunt was bij de vorige ladderwagen. Verder is er ook de mogelijkheid om licht op te plaatsen", klinkt het. De ladderwagen voor Berlare is niet de enige aankoop voor het korps. In de toekomst zouden ze ook nog een nieuwe tankwagen krijgen in het korps. “De aankoop van deze ladderwagen is de start van een uniform wagenpark", zegt zonecommandant Wouter Van Den Broeck. “We hebben hoge kwaliteit gekocht met heel wat mogelijkheden, en dat is ook belangrijk om iedereen ten dienste te kunnen staan", klinkt het.

De nieuwe ladderwagen werd vandaag ook officieel gedoopt door de priester, net als alle andere brandweerwagens.