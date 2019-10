Brandweer twee keer opgeroepen voor interventie in zelfde straat: waterlek en opruimen modder op de weg Koen Baten

11 oktober 2019

17u54 3 Berlare De brandweer van Berlare werd vrijdagmiddag tot twee keer toe opgeroepen voor twee verschillende problemen op de Donklaan in Berlare.

Op de weg richting de scheve villa lag een hele hoop modder die vermoedelijk van zwaar vervoer op het wegdek was gevallen. De brandweer had enkele uren nodig om alles te verwijderen van de weg.

Rond 17 uur was er opnieuw een oproep voor een gesprongen waterleiding op dezelfde weg. De brandweer kwam even ter plaatse en verwittigde ook de watermaatschappij. Zij zullen het waterlek uiteindelijk dichten. Veel hinder was er door de interventies niet.