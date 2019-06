Brandweer reinigt wegdek na mazoutspoor Koen Baten

Op de Burgemeester De Lausnaystraat in Overmere heeft een voertuig een oliespoor achtergelaten over een aanzienlijke afstand. Van waar de olie afkomstig was is niet duidelijk. De brandweer werd opgeroepen om de rijbaan te reinigen, zodat er geen voertuig de controle zou verliezen over de olie. Hierdoor was er tijdelijk wat verkeershinder, maar die bleef relatief beperkt.