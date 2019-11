Brandweer helpt uitgebroken paard terug naar zijn weide Koen Baten

14 november 2019

11u24 0 Berlare In de Schriekenstraat in Berlare is donderdagochtend een paard uit zijn de weide gebroken. Het dier liep in de buurt rond. De eigenaar werd verwittigd, maar kreeg het paard niet alleen terug op de weide waardoor de brandweer ook ter plaatse kwam om te helpen.

Het dier raakte vrij snel op nieuw op de wei. Het paard zelf was niet gewond en had geen verzorging nodig. De Schriekenstraat was door de interventie even afgesloten voor het verkeer.