Brandweer en gespecialiseerde firma ruimen asbestafval op na brand Koen Baten

01 juni 2019

20u05 3

De brandweer van Berlare en een gespecialiseerde firma uit Zele hebben vandaag in de weer geweest met het asbestafval op te ruimen rond de brand aan de Dendermondsesteenweg in Overmere. In speciale zakken werd al het asbest verzameld en werd een controle gedaan van het wassalon en de omgeving vlakbij. De brandweer spoot de hele woning af en de opritten in de omgeving om alle asbestdeeltjes weg te spoelen.

Het werk nam enige tijd in beslag. Uit de metingen die gedaan werden bleek dat er enkel in de omgeving van de brand asbest was ontsnapt. Het ging om de minst schadelijke soort voor de bevolking. Er werd even gezegd dat er geen voedsel meer mocht gegeten worden vanuit de moestuinen, maar dit verbod is al opgeheven door de gemeente. Ook de luchtkwaliteit was voldoende.