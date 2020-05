Bootjes varen terug op Donkmeer: “Elektrische boten blijven nog even aan wal” Koen Baten

30 mei 2020

18u38 0 Berlare Met twee maanden vertraging waren er vandaag voor het eerst weer bootjes toegelaten op het Donkmeer. Erik De Meyer moest twee maanden lang wachten om opnieuw boten te verhuren, maar nu kan het weer, zij het met een beperking. “Enkel boten die onder de noemer sport vallen zijn nu toegestaan, de elektrische bootjes blijven dus nog even aan de kant", vertelt Erik.

De man is bijzonder opgelucht dat hij dit weekend opnieuw van start kon gaan met het verhuren van zijn bootjes. Dat het dan ook nog eens een stralend pinksterweekend wordt is nog extra mooi meegenomen. “Het coronavirus brak net uit wanneer wij juist konden starten en dat was toch wel een stevige slag in het gezicht", klinkt het. “De vorige weekends was het dan telkens mooi weer en dan vind je het toch jammer dat je deze ontspanning nog niet mag aanbieden.”

Vanaf vandaag mocht het bedrijf toch al dertig boten verhuren. “Het was echt wel hoog tijd dat we opnieuw konden beginnen. Het kriebelde al even, maar de maatregelen lieten het nog niet toe", zegt Erik. De elektrische boten mogen nog niet uitvaren, maar alles wat onder de noemer sport valt kan wel. “Onze roeiboten en pedalo’s en sup-borden die nieuw zijn sinds vorig jaar kunnen we wel verhuren, en daar zijn we zeker blij om", klinkt het. “We hopen nu tijdens de zomervakantie de verloren weekends van het voorjaar op te halen. Mensen gaan misschien minder op reis en dat kan in ons voordeel spelen.”

Uiteraard verloopt de verhuur nog steeds onder strenge regels en voorwaarden. “Het gebied is in twee zones opgericht wanneer het te druk wordt dat er een in- en uitgang is", klinkt het. “Alle boten worden na verhuur volledig gereinigd. Er zijn ook maximum dertig boten die gebruikt worden. Je kan gerust reserveren als je dat wil maar dat hoeft niet", aldus Erik.

Erik is alvast bijzonder tevreden over de eerste zaterdag dat ze open mochten. “Het doet enorm veel deugd en we zijn blij dat we toch bezoekers kunnen ontvangen", besluit hij. Wanneer de elektrische boten weer mogen varen is nog niet duidelijk. Via de website www.botenverhuur.be kan je alles opvolgen.